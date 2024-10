Finalíssima da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG será na Arena MRV

Sorteio realizado na CBF define que título será decidido na casa do Galo, no dia 10 de novembro; jogo de ida será no dia 3, no Maracanã

A CBF determinou, em sorteio realizado nesta quinta-feira (24), na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, os mandos de campos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG.

O Flamengo passou pelo Corinthians na semifinal com um placar agregado de 1 a 0. Após vencer no Maracanã, na ida, segurou o 0 a 0 mesmo com um a menos desde o primeiro tempo e conquistou a vaga na final pelo terceiro ano seguido.

Já o Galo precisou eliminar um valente Vasco em uma noite de tormenta no Rio de Janeiro. Graças a um golaço de Hulk, já na reta final do prélio, o Atlético garantiu o 3 x 2 no agregado e avançou. Será a quarta final do Galo na história da competição – todas nos últimos dez anos.

Confira a ordem dos jogos finais da Copa do Brasil

3 de novembro – Flamengo x Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

10 de novembro – Atlético-MG x Flamengo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Premiação