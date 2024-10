Copa do Brasil: quem é o maior campeão? Veja ranking de títulos

A Copa do Brasil 2024 chega às semifinais com Flamengo, Atlético-MG, Corinthians e Vasco disputando o título. O Cruzeiro é o maior vencedor, com seis conquistas

A Copa do Brasil 2024 está ficando cada vez mais afunilada, com apenas quatro equipes na disputa do torneio ‘mais democrático do Brasil’. No último meio de semana, ocorreram os primeiros jogos das semifinais, com o Flamengo vencendo o Corinthians por 1 a 0 e o Atlético-MG derrotando o Vasco por 2 a 1.

O clube com mais conquistas da Copa do Brasil, disputada desde 1989, é o Cruzeiro. Os mineiros se consagraram campeões do torneio em seis oportunidades. A última vez que o clube conquistou o título foi em 2018.