Botafogo teve mais torcida nos últimos dois jogos do que Copa do Brasil e Carioca juntos

O Botafogo, líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, obteve um aumento significativo de público no segundo semestre de 2024. Afinal, somente nas duas últimas partidas como mandante, diante Criciúma (no Maracanã) e Peñarol-URU (no Nilton Santos), o clube obteve um público melhor (107.709 torcedores) do que todos os jogos somados do Carioca e da Copa do Brasil (106.061).

Além disso, nas três partidas que fez como mandante na fase de mata-mata da Libertadores, o Alvinegro contou com mais de 122 mil torcedores. Isso gera, então, uma média superior a 40 mil por jogo. A partida contra o Peñarol também registrou a maior renda da história do Estádio Nilton Santos, com arrecadação de R$ 4.378.907,50.

