Flamengo na Copa do Brasil: quantos títulos têm o clube?

O Flamengo é um dos times com mais títulos da Copa do Brasil; confira quantos foram os títulos do clube rubro-negro Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Além de Flamengo e Corinthians — que venceu a Copa do Brasil duas vezes —, também estão na competição o Atlético-MG, com dois títulos, e o Vasco da Gama, com uma conquista. A equipe que mais vezes venceu a Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis títulos. Em 2023, o Flamengo chegou à final da competição, mas foi derrotado pelo São Paulo no Maracanã e empatou no Morumbi, permitindo ao time paulista conquistar o torneio de forma inédita. Flamengo na Copa do Brasil: como foram as conquistas A primeira vez que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil foi em 1990. Na ocasião, o clube carioca enfrentou o Goiás em dois jogos. O Flamengo venceu o primeiro por 1 a 0 e, com um empate sem gols no segundo, garantiu sua primeira conquista no torneio.

A segunda vitória veio 16 anos depois, em 2006, em um clássico contra o Vasco da Gama. Foram duas vitórias por 2 a 0 e 1 a 0. Em 2013, o Flamengo garantiu o terceiro título enfrentando o Athletico Paranaense. Após um empate no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 0 no jogo de volta. Seleção brasileira: Arana é cortado, e Dorival convoca Alex Telles; SAIBA MAIS