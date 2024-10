Programação completa: Flamengo treina sem folga com foco na Copa do Brasil

Delegação rubro-negra desembarca no Rio de Janeiro no início da tarde desta quinta-feira (31) e se reapresenta no Ninho do Urubu horas depois

Depois de ficar no empate com o Internacional, pela rodada atrasada do Brasileirão, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro com foco total na decisão da Copa do Brasil. A delegação desembarca na capital carioca por volta das 12h30 desta quinta-feira (31) e iniciará as atividades no Ninho do Urubu às 15h30.

O Flamengo não terá folga entre o empate com o Internacional e o jogo de ida contra o Atlético-MG, pela decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo (02). O grupo comandado por Filipe Luís se reapresenta no CT Ninho do Urubu às 15h, cerca de duas horas e meia após a chegada ao Rio, para iniciar o treinamento meia hora depois.

A programação seguirá o roteiro com trabalho regenerativo aos atletas que atuaram no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, e em campo aos demais. O Flamengo se manteve no G4 do Brasileirão com o resultado conquistado em Porto Alegre e agora foca suas atenções no último passo pelo pentacampeonato da Copa do Brasil.