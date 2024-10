De Ronaldo a Kaká: veja brasileiros que já venceram a Bola de Ouro

Vini Jr. é o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo e pode aumentar lista de vencedores do País, que já inclui nomes como Pelé e Ronaldinho

Craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira , Vini Jr. é o favorito para receber o prêmio , e pode entrar para um seleto grupo de craques que conta com nomes como Pelé, Ronaldo e Ronaldinho .

Ronaldo, que foi o melhor do mundo pela Fifa em 1996 e 1997, sofreu com lesões durante a passagem pela Inter de Milão.

Ele faturou o prêmio após ter um desempenho de 47 gols e 13 assistências em 49 partidas pelo Barcelona na temporada 1996/97. Na época, conquistou três títulos com o clube catalão, além da Copa América com a Seleção. No mesmo ano, foi para a Inter de Milão.

Rivaldo, o 10 mais subestimado

Rivaldo precisou de pouco tempo na Europa se tornar o melhor do mundo. Em 1999, venceu a Bola de Ouro após conquistar os títulos do Campeonato Espanhol de 1998/99 com o Barcelona e a Copa América de 1999 com a Seleção Brasileira.

Ele fez 29 gols e 18 assistências em 48 jogos pelo Barça, além de cinco gols e uma assistência na conquista com a Canarinho (incluindo dois na decisão contra o Uruguai).

Ronaldinho, o bruxo

Ronaldinho Gaúcho encantou o futebol mundial com as suas “bruxarias” dentro de campo. Em 2004, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, mas viu a Bola de Ouro cair nas mãos do ucraniano Andriy Shevchenko. Assim como aconteceu com Ronaldo em 1996 e 1997, conquistou os dois prêmios no ano seguinte.