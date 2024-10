Bola de Ouro 2024 ao vivo: veja como assistir, horário e indicados

Hoje, 28, acontecerá a premiação da Bola de Ouro; saiba quais são os horário, horário e onde assistir Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Uma das principais premiações do esporte mundial acontecerá nesta segunda-feira, dia 28 de outubro (28/10), às 16 horas (horário de Brasília): a Bola de Ouro. A cerimônia será realizada em Paris, na França, e celebrará os melhores atletas do futebol masculino e feminino da última temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jornal europeu repercute domínio brasileiro na Libertadores: ‘América envergonhada’; ENTENDA



Na principal premiação da noite, o atual campeão da Champions League, Vini Jr., é um dos favoritos. Ao lado dele estão seus companheiros de Real Madrid, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, além do atacante do Manchester City, Erling Haaland. Confira todas as informações sobre a Bola de Ouro de 2024. Bola de Ouro 2024 : onde assistir ao vivo e horário

Data: segunda-feira, 28/10

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Teatro de Châtelet, em Paris, na França

Onde assistir: TNT (TV por assinatura) e MAX (streaming).

Bola de Ouro: o que é a premiação A Bola de Ouro avalia o desempenho durante a temporada europeia – do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa, e cada um faz seu Top 5. Pela primeira vez, a UEFA coorganizará o evento de gala da Bola de Ouro em conjunto com a France Football.

Brasil alcança feito na Premier League pela terceira temporada seguida; SAIBA MAIS

Confira quais são os prêmios distribuídos durante o evento: Bola de Ouro : O prêmio anual de futebol apresentado pela France Football e agora pela UEFA, concedido ao melhor jogador de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior;

: O prêmio anual de futebol apresentado pela France Football e agora pela UEFA, concedido ao melhor jogador de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior; Bola de Ouro Feminina : A versão feminina da Bola de Ouro, concedida à melhor jogadora de futebol do mundo.

: A versão feminina da Bola de Ouro, concedida à melhor jogadora de futebol do mundo. Troféu Kopa: Este prêmio é dado ao melhor jogador de futebol masculino com menos de 21 anos, nomeado em homenagem ao craque francês Raymond Kopa;



Este prêmio é dado ao melhor jogador de futebol masculino com menos de 21 anos, nomeado em homenagem ao craque francês Raymond Kopa; Troféu Yashin : Direcionado para o melhor goleiro do mundo, nomeado em homenagem ao lendário goleiro da União Soviética Lev Yashin;



: Direcionado para o melhor goleiro do mundo, nomeado em homenagem ao lendário goleiro da União Soviética Lev Yashin; Troféu Gerd Muller : O prêmio que reconhece o maior artilheiro do futebol mundial, nomeado em homenagem à lenda do futebol alemão Gerd Muller.

: O prêmio que reconhece o maior artilheiro do futebol mundial, nomeado em homenagem à lenda do futebol alemão Gerd Muller. Prêmio Sócrates : Um prêmio concedido a um jogador de futebol que demonstrou excelente trabalho humanitário, nomeado em homenagem ao ex-jogador brasileiro Sócrates;

: Um prêmio concedido a um jogador de futebol que demonstrou excelente trabalho humanitário, nomeado em homenagem ao ex-jogador brasileiro Sócrates; Clube Masculino do Ano : O prêmio concedido ao melhor clube de futebol masculino com base em suas conquistas no ano anterior;

: O prêmio concedido ao melhor clube de futebol masculino com base em suas conquistas no ano anterior; Clube Feminino do Ano : Prêmio concedido ao melhor clube de futebol feminino com base em suas conquistas no ano anterior;

: Prêmio concedido ao melhor clube de futebol feminino com base em suas conquistas no ano anterior; Treinador Masculino do Ano : Um prêmio que reconhece o melhor técnico de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior.;

: Um prêmio que reconhece o melhor técnico de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior.; Treinador de Futebol Feminino do Ano: O último prêmio reconhece a melhor treinadora/treinador de futebol feminino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior. Bola de Ouro: indicados de 2024 Em 2024, os indicados vão refletir a nova fase do futebol mundial, pelo menos no futebol masculino, sem Messi ou Cristiano Ronaldo na disputa. Os principais indicados são Vini Jr., Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Curiosamente, os três atuam no mesmo clube, o Real Madrid. Neste ano, cinco brasileiros estarão concorrendo a alguma premiação: o atacante do Manchester City Savinho, o atacante do Real Madrid, Vini Jr, a atacante Gabi Portilho do Corinthians, a zagueira Tarciane do Houston Dash e o técnico da seleção brasileira e Corinthians feminino, Arthur Elias.

Um dos favoritos na disputa pela Bola de Ouro masculina, Vini Jr. teve atuações importantes na conquista da Champions League pelo Real Madrid. Porém, o atacante não desempenhou um futebol de mesmo nível pela seleção brasileira, o que pode interferir na votação.

Na temporada 2023/24, Savinho foi um dos pilares da surpreendente campanha do Girona no Campeonato Espanhol e, após ser convocado para a seleção brasileira, o jogador foi contratado pelo clube inglês.

Tarciane e Gabi Portilho também se destacaram na seleção brasileira, que conquistou a segunda colocação no futebol feminino olímpico, com o técnico da equipe, Arthur Elias, também indicado como 'melhor técnico' do futebol feminino.

Confira quem são os indicados para todas as premiações em 2024. Indicados ao Troféu Kopa

Alejandro Garnacho (Manchester United)



Pau Cubarsi (Barcelona)



Karim Konaté (RB Salzburg)



Arda Güler (Real Madrid)



Kobie Mainoo (Manchester United)



João Neves (Benfica e Paris Saint-Germain)



Mathys Tel (Bayern de Munique)



Savinho (Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)



Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Indicados ao Troféu Yashin

Diogo Costa (Porto)



Gianluigi Donnaruma (Paris Saint-Germain)



Andriy Lunin (Real Madrid)



Gregor Kobel (Borussia Dortmund)



Giorgi Mamardashvili (Valencia)



Mike Maignan (Milan)



Unai Simón (Borussia Dortmund)



Emiliano Martínez (Aston Villa)



Yann Sommer (Inter de Milão)



Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Indicados a Técnico do Ano (masculino)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)



Luis de la Fuente (Espanha)



Gian Piero Gasperini (Atalanta)



Pep Guardiola (Manchester City)



Lionel Scaloni (Argentina)



Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Indicados e indicadas a Técnico/a do Ano (feminino) Arthur Elias (Seleção Brasileira)



Sonia Bompastor (Lyon)



Jonatan Giraldez (Barcelona)



Filipa Patão (Benfica)



Sarina Wiegman (Inglaterra) Clube do Ano (masculino)

Borussia Dortmund (Alemanha)



Girona (Espanha)



Bayer Leverkusen (Alemanha)



Real Madrid (Espanha)



Manchester City (Inglaterra) Clube do Ano (feminino) Barcelona (Espanha)



Chelsea (Inglaterra)



NY/NJ Ghotam (Estados Unidos)



Lyon (França)



Paris Saint-Germain (França) Bola de Ouro (feminina) Ada Hegerberg (Lyon)



Alexia Putellas (Barcelona)



Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)



Aitana Bonmatí (Barcelona)



Barbra Banda (Orlando Pride)



Caroline Graham Hansen (Barcelona)



Gabi Portilho (Corinthians)



Giulia Gwinn (Bayern de Munique)



Ewa Pajor (Barcelona)



Glodis Viggosdottir (Bayern de Munique)



Grace Geyoro (PSG)



Khadija Shaw (Manchester City)



Lauren Hamp (Manchester City)



Lauren James (Chelsea)



Lea Schüller (Bayern de Munique)



Lindsey Horan (Lyon)



Lucy Bronze (Chelsea)



Mallory Swanson (Chicago Red Stars)



Manuela Giugliano (Roma)



Marie-Antoinette Katoto (PSG)



Mariona Caldentey (Barcelona)



Mayra Ramírez (Chelsea)



Patri Guijarro (Barcelona)



Salma Paralluelo (Barcelona)



Sophia Smith (Portland Thorns)



Sjoeke Nüsken (Chelsea)



Tabitha Chawinga (Lyon)



Tarciane (Houston Dash)



Trinity Rodman (Washington Spirit)



Yui Hasegawa (Manchester City) Bola de Ouro (masculina) Ademola Lookman (Atalanta)



Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Antonio Rüdiger (Real Madrid)



Artem Dovbyk (Roma)



Bukayo Saka (Arsenal)



Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)



Dani Olmo (RB Leipzig e Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)



Emiliano Martínez (Argentina)



Erling Haaland (Manchester City)



Federico Valverde (Real Madrid)



Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)



Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)



Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)



Harry Kane (Bayern de Munique)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Kylian Mbappé (Real Madrid)



Lamine Yamal (Barcelona)



Lautaro Martínez (Inter de Milão)



Martin Ødegaard (Arsenal)



Mats Hummels (Roma)



Nico Williams (Athletic Bilbao)



Phil Foden (Manchester City)



Rodri (Manchester City)



Rúben Dias (Manchester City)



Toni Kroos (Real Madrid)



Vini Jr. (Real Madrid)



Vitinha (Paris Saint-Germain)



William Saliba (Arsenal) Técnicos da LaLiga se reúnem em meio a possível greve; CONFIRA Bola de Ouro: como foi a edição anterior Em 2023, a edição celebrou o título da seleção Argentina, que conquistou a Copa do Mundo de 2022. Nomes como Messi, Lionel Scaloni e Dibu Martinez foram premiados durante o evento. Confira quais foram os vencedores.