CBF afasta árbitro e VAR do jogo entre Fortaleza e Palmeiras após pênaltis polêmicos

A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou, neste domingo, 27, sete árbitros, tanto de campo quanto de VAR, após decisões polêmicas tomadas na 31ª rodada do Brasileirão Série A. Entre os afastados estão Ramon Abatti Abel, juiz de campo e Pablo Ramon, chefe da cabine do VAR, que comandaram a arbitragem no duelo entre Fortaleza e Palmeiras.

Além dos dois citados acima, outros cinco foram afastados, sendo eles: Bráulio Machado (campo) e Diego Lopes (VAR), ambos no jogo entre Flamengo e Juventude; e Flávio Souza (campo), Rodrigo Guarizo (VAR) e José Claudio (auxiliar do VAR), trio do jogo entre Vitória e Fluminense. A informação é de Rodrigo Mattos, do UOL.

Os sete árbitros serão colocados fora das escalas de jogos por tempo indeterminado para uma “reavaliação de desempenho técnico”. O afastamento gerou alteração na escala de algumas partidas da Série B em que os árbitros estavam escalados.