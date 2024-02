Rei do rolês aleatórios: Ronaldinho participa de reality na Turquia

Ronaldinho Gaúcho, considerado especialista em protagonizar eventos inesperados, teve uma participação especial no "No Limite" da Turquia

De vários codinomes pelos quais Ronaldinho Gaúcho é conhecido, certamente a alcunha de "Rei dos rolês aleatórios" é uma que está se encaixando perante os últimos episódios do campeão do penta. O último foi sua participação especial no “Survivor: All-Stars”, o No Limite da Turquia.

O apresentador do programa, Acun Ilcal, foi quem apresentou Ronaldinho aos participantes. Trajado com uma blusa do Boston Celtics, o jogador jogou partidas de futevôlei e futebol de areia. Ele acabou premiando os telespectadores do reality com um belo gol de bicicleta.

