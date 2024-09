Rodrygo se diz "chateado" por ficar de fora da lista de candidatos à Bola de Ouro

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da seleção brasileira, admitiu ter ficado aborrecido por sua ausência da lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro de 2024, já que acredita que seu desempenho no ano merecia esse reconhecimento.

Mas os seus bons números não foram suficientes para que ele fosse incluído na lista de candidatos ao prestigioso prêmio concedido pela revista France Football, divulgada no dia 4 de setembro.

Rodrygo marcou 17 gols e deu nove assistências em 51 jogos pelo Real Madrid na última temporada, em que o clube 'merengue' conquistou o campeonato espanhol, as Supercopas da Europa e da Espanha e o histórico 15º título da Liga dos Campeões.

"Acho que a gente está cada dia se conhecendo mais, cada dia tentando se entrosar mais dentro de campo. Mas as primeiras impressões dele foram muito boas. Como eu falei, uma pessoa super do bem e um craque, que tem tudo pra nos ajudar muito lá no Madrid", disse ele, sobre Mbappé.