Próximo adversário do Fortaleza, Juventude demite o técnico Jair Ventura

Jair Ventura assumiu o comando do Juventude em julho desta temporada, após a saída de Roger Machado, que optou por aceitar uma proposta do Internacional

O Juventude anunciou a demissão do treinador Jair Ventura, na noite deste sábado, 26. O técnico não resistiu ao placar negativo diante do Flamengo, por 4 a 2, e foi desligado logo após a partida que ocorreu no Maracanã. Os gaúchos também informaram que deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo. O Papo será o próximo adversário do Fortaleza, no sábado, 4, às 18h30min, em Caxias do Sul.

"O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo", escreveu o clube em suas redes sociais.