Vini Jr condena insultos racistas a Lamine Yamal em Real Madrid x Barcelona

“Lamentável o que passou ontem (sábado) em Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço, aliás, para estes criminosos em nossa sociedade. Todo meu apoio, portanto, a Lamine, Ansu e Raphinha. Sei que o Real Madrid e a polícia vão fazer as coisas para identificar e punir os culpados”, escreveu Vini Jr.

Vini Jr se juntou a Real Madrid e LaLiga na manifestação em repúdio aos atos racistas contra Lamine Yamal na goleada do Barcelona por 4 a 0 sobre o rival em pleno Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Face aos acontecimentos durante o jogo Real Madrid CF – FC Barcelona, no qual foram observados comportamentos racistas intoleráveis, a LALIGA denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do FC Barcelona à Secção de Ódio da Brigada de Informação da Nacional.

Em nota oficial, a Laliga “condenou energicamente” os episódios ocorridos em Madri. Imagens, aliás, evidenciam o momento em que Yamal sofrendo as ofensas após anotar o terceiro gol do Barça.

A LALIGA, portanto, condena veementemente estes acontecimentos ocorridos no Santiago Bernabéu e mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio dentro e fora dos estádios. Não há lugar para este flagelo no esporte”.

Já o Real Madrid comunicou, também por nota oficial, que iniciará uma investigação interna para identificar os responsáveis pelos atos de racismo contra Yamal. O clube de Madri, aliás, condenou o ocorrido,

“O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento que envolva racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos que alguns torcedores proferiram ontem à noite em um dos cantos do estádio. O Real Madrid abriu, portanto, uma investigação para localizar e identificar os autores desses insultos deploráveis e desprezíveis para que as medidas disciplinares e judiciais apropriadas possam ser tomadas”, diz o documento.