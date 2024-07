Lei institui 19 de novembro como Dia do Rei Pelé no Brasil

Brazilian football legend Pele poses with the FIFA World Cup trophy on March 9, 2014 in Paris. The FIFA World Cup trophy arrived with its ambassador Pele in Paris on March 9, 2014 and will be exhibited on the Paris Hotel de Ville plaza until March 10. This event kicks off the festivities of the FIFA World Cup 2014, that will be held in Brazil through June 12-July 13, 2014. Crédito: AFP PHOTO / FRANCK FIFE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (2) a lei que estabelece o dia 19 de novembro como o 'Dia do Rei Pelé', uma nova data comemorativa estabelecida em homenagem ao maior jogador da história do futebol. Em vez de escolher a data do nascimento de Pelé, em 23 de outubro de 1940, ou a data de sua morte, em 29 de dezembro de 2022, os autores do texto decidiram celebrar a memória Rei do Futebol no dia em que ele marcou o milésimo gol. O feito ocorreu em 19 de novembro de 1969. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, marcou o milésimo gol de sua carreira aos 29 anos, em uma cobrança de pênalti na vitória do Santos sobre o Vasco por 2 a 1 no Maracanã.