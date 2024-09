Com Vini Jr. e sem Messi, France Football divulga lista de indicados para a Bola de Ouro

Nesta quarta-feira, 4, a revista France Football divulgou os indicados à Bola de Ouro. Entre os selecionados, está o atacante Vini Jr., um dos favoritos a receber a honraria de melhor jogador do mundo.



Atual detentor do posto, Lionel Messi está fora dos 30 jogadores após 19 anos. Ele foi eleito oito vezes como Bola de Ouro. Além disso, pela primeira vez desde 2003, Cristiano Ronaldo e o astro argentino não figuram na lista, um marco da passagem de bastão do futebol mundial.

Já na disputa do feminino, a zagueira Tarciane, ex-Corinthians e atualmente no Houston Dash (Estados Unidos), e a atacante Gabi Portilho, do Timão, também estão na briga. Outro representante do futebol feminino do Brasil é o técnico Arthur Elias, que comandou a Seleção Brasileira medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris.