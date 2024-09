Gabigol no Bahia? O que se sabe do futuro do jogador do Flamengo

Gabigol no Bahia? Confira o que se sabe sobre futuro do jogador do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Com um futuro incerto no Flamengo, o nome do atacante Gabriel Barbosa “Gabigol” vem ganhando força no Bahia e recebeu um impulso na última quinta-feira, 19, graças ao convite do ex-colega de clube, Everton Ribeiro. O meia, que atua na SAF baiana desde 2023, disse em entrevista à TNT Sports que Gabigol é “um grande atacante e que se chegar [ao Bahia] vai ajudar muito”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Everton Ribeiro disse contar com a presença de Gabi no Bahia. “É só falar que quer para a gente fazer uma ligação. Falo com o Cadu [diretor de futebol] e ele dá um jeito.”, completou o meia.

Gabigol no Bahia? Jogador enfrenta sua pior temporada no Flamengo Com uma baixa performance na temporada, Gabigol ainda não acertou a renovação de seu contrato com o Flamengo e pode deixar o clube carioca em 2025. O atacante foi titular em apenas três partidas das 26 em que foi ao campo neste ano e na última quinta-feira, 19, foi colocado como última opção para compor o ataque no jogo entre Flamengo e Peñarol pela Libertadores. Além disso, o número de gols marcados por Gabriel Barbosa vem caindo nos últimos anos. Confira:

2019: 43 gols em 55 jogos

2020: 27 gols em 40 jogos

2021: 34 gols em 45 jogos

2022: 31 gols em 57 jogos

2023: 18 gols em 43 jogos

2024: 4 gols em 26 jogos Sua entrada no Bahia poderia ser uma nova oportunidade para o atacante sair do banco e voltar a jogar no time titular. CLIQUE AQUI e acompanhe o canal de Esportes do O POVO no Whatsapp Gabigol no Bahia? Veja polêmicas envolvendo o atacante do Flamengo Gabigol vem de uma série de polêmicas. A primeira delas foi em meados da Copa do Mundo de 2022, quando ficou de fora da lista de convocados por Tite, técnico da Seleção Brasileira na época e agora à frente do Flamengo.

Na ocasião, Gabigol apoiou a torcida rubro-negra em um cântico em ofensa ao técnico, por não ter convocado o jogador. “Oh Tite, vai se f&der! O Gabigol não precisa de você!” cantou a torcida coordenada por Gabriel durante a festa de comemoração do clube pela Taça Libertadores 2022. Outra polêmica aconteceu em abril deste ano, quando Gabriel foi acusado de fraudar o exame antidoping, chegando até a ser suspenso por dois anos do futebol brasileiro, decisão revogada pouco tempo depois. O atacante também chegou a se envolver em polêmicas com outros clubes brasileiros. Ao ser visto vestindo camisas do Corinthians e do Palmeiras neste ano, que estavam supostamente interessados em contratar o jogador, Gabriel perdeu o prestígio da torcida rubro-negra e a clássica camisa 10 do Flamengo.