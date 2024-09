Ex-técnico do Flamengo sai em defesa de Gabigol e cobra Tite por meritocracia no ataque

As críticas ao planejamento da comissão técnica do Flamengo ganhou coro de Joel Santana. Com passagens pelo Rubro-Negro, o ex-treinador ficou extremamente insatisfeito com a decisão de Tite em remanejar Gabigol à terceira opção do ataque – atrás de Carlinhos, por exemplo. Mas como nem tudo termina em juízo, o profissional também deu conselhos ao atual comandante sobre como lidar melhor com a situação.

Joel Santana expôs sua insatisfação com o tema através de um vídeo publicado em seu canal no Youtube. O ex-técnico usou a idolatria de Gabigol como argumento para justificar outra posição para o atacante no elenco com base em meritocracia.

