Gabigol aparece em ‘resenha’ com camisa do Corinthians

Atacante do Flamengo é flagrado com camisa do Timão em casa, ao lado de um copo de cerveja. Camisa 10 ainda não se pronunciou Crédito: Jogada 10

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi flagrado conversando com amigos nesta quinta-feira (16), em casa. Até aí, nada demais. No entanto, há dois detalhes na foto: ele aparece com a camisa do Corinthians, e ao lado de um copo de cerveja, indicando que ele pode ter consumido álcool. A camisa que Gabigol usa, inclusive, foi lançada no último dia 2 de maio e é reserva para a temporada de 2024. O camisa 10 do Flamengo nem o clube se pronunciaram sobre o assunto. O tema, é claro, “bomba” nas redes sociais ao longo desta noite (16). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta, inclusive, não é a primeira vez que os nomes de Gabigol e Corinthians se cruzam. No ano retrasado, em uma entrevista ao programa “Altas Horas”, da Rede Globo, o atacante afirmou que “combinaria com o Corinthians”. Já neste ano, o Timão tentou contratar Gabriel Barbosa, mas o Flamengo fez jogo duro e sequer abriu conversas.