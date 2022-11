Convocação: quais jogadores da seleção ficaram fora da Copa 2022

Mesmo sem surpresas, a lista de convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2022 gerou questionamentos pela ausência de jogadores, como Gabigol e Firmino

O técnico Tite divulgou os 26 convocados para a Copa do Mundo 2022 nessa segunda-feira, 7. A lista não trouxe grandes novidades, mas a escolha por Daniel Alves gerou reclamações. Além disso, a ausência de alguns jogadores também gerou críticas por parte de alguns torcedores nas redes sociais.

Após a decisão que ampliou o número de vagas para 26 atletas, a concorrência ficou ainda mais acirrada, principalmente no setor de ataque. Nos últimos meses, torcedores debateram sobre a presença de nomes para as posições ofensivas.

Outra dúvida estava na defesa. Se Tite optasse por levar apenas um lateral-direito de ofício, quem completaria a defesa? A questão abriu possibilidade para a convocação de mais um zagueiro, o que não aconteceu.

SAIBA quais jogadores foram convocados para a Seleção Brasileira

Convocação da seleção para Copa 2022: jogadores que ficaram fora

Confira a seguir jogadores que ficaram de fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022.

Gabriel Barbosa, o Gabigol (Flamengo)

Autor do gol do título do Flamengo na final da Libertadores 2022, Gabigol é um dos artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos. Porém, o atacante do Flamengo não figurou nas últimas listas do técnico Tite. Sua derradeira convocação aconteceu em janeiro.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016, Gabigol realizou 18 partidas pela Seleção Brasileira principal, incluindo a disputa da Copa América 2021, e marcou cinco gols.

Neste ano, pelo Flamengo, o camisa 9 balançou as redes 29 vezes em 62 partidas.

Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022: VEJA quando e contra quem

Firmino (Liverpool)

O atacante Roberto Firmino chamou atenção pela versatilidade em campo e pela boa fase que viveu no Liverpool-ING algumas temporadas atrás. Porém, sua queda de rendimento no clube fez com que o alagoano perdesse espaço.

Aos 31 anos, Firmino era figura recorrente na seleção nos últimos anos, disputando a Copa América em 2015, 2019 e 2021 e a Copa do Mundo em 2018. Por ter oito gols nesta temporada pelo Liverpool, sua convocação era especulada.

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Além de Martinelli e Jesus, o Arsenal-ING tem outro Gabriel: o Magalhães. O zagueiro de 24 anos estava concorrendo a uma vaga na defesa. Bremer, da Juventus, foi o escolhido. Nesta temporada, pelo clube londrino, possui dois gols em 18 jogos e mantém a condição de titular.

Emerson Royal (Tottenham)

Lateral-direito do Tottenham-ING, Emerson Royal começou a carreira na Ponte Preta, passou pelo Atlético-MG, Betis-ESP e Barcelona-ESP. O jogador era uma das opções para a lateral-direita, mas foi preterido por Daniel Alves.

Disputou sete partidas pela Seleção Brasileira. No duelo contra o Equador, em Quito, ainda pelas Eliminatórias para a Copa, foi expulso com apenas 19 minutos de jogo.

Álbum de figurinha da Copa 2022: só um jogador não foi convocado

Copa 2022: outras ausências da convocação da seleção

O Brasil perdeu dois jogadores por lesão. Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, sofreu uma contusão no joelho meses atrás e ficou de fora da Copa. Titular nas Olimpíadas de Tóquio, o jogador era cotado para uma das vagas da seleção.

Outro que ficou de fora por lesão foi Philippe Coutinho. Uma lesão muscular no treino do Aston Villa-ING fez com que o meio-campista perdesse a vaga na lista, abrindo caminho para Everton Ribeiro.

O atacante Matheus Cunha também foi testado por Tite, mas perdeu espaço tanto na Seleção quanto no seu clube, o Atlético de Madrid-ESP.

Renan Lodi, que atualmente está no Nottingham Forest-ING, também era uma opção para a lateral-esquerda, mas em janeiro foi cortado da convocação por não ter completado o ciclo de vacinação contra a Covid-19. Ganhou uma nova chance em setembro, mas ficou de fora da lista final.



