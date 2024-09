Torcida do Flamengo xinga Tite após derrota na Libertadores

A torcida do Flamengo ficou na bronca com Tite após a derrota para o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã. O treinador rubro-negro foi alvo de xingamentos após a derrota por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

“Ô, Tite, vai se f…. o meu Flamengo não precisa de você”, cantou a torcida.