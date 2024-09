Ídolo do Flamengo, Gabigol se aproxima de nova marca pelo clube

Ídolo do Flamengo, Gabigol está próximo de atingir mais uma marca história com a camisa rubro-negra. O jogador, que pode está vivendo seus últimos meses no Rubro-Negro, pode chegar a 300 jogos pelo clube nas próximas partidas.

O vínculo entre Flamengo e Gabigol chega ao fim em dezembro deste ano e não há muita expectativa para renovação de contrato. Recentemente, Marcos Braz, dirigente do clube, afirmou que é ‘pouco provável’ que aconteça.

Desde 2019 no Rubro-Negro, o atacante é um dos jogadores mais longevo do atual elenco. Ele marcou 157 gols e contribuiu com 44 assistências nas 296 partidas. Além disso, conquistou 12 títulos: quatro Cariocas, duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Herói em algumas conquistas com gols decisivos, Gabi tornou-se um dos maiores ídolos da atual geração do clube.