Everton Ribeiro: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo2022

Conheça o jogador do Brasil, Everton Ribeiro. Atualmente, o atleta atua como meio-campista e ponta-direita no Clube de Regatas do Flamengo

Éverton Augusto de Barros Ribeiro, conhecido em campo como Éverton Ribeiro, é um dos jogadores integrantes da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Ao longo de sua trajetória no futebol, o jogador coleciona prêmios. Em 2013 e 2014, foi eleito o Melhor Jogador do Campeonato Brasileiro, vencendo o Prêmio Craque do Brasileirão.

Em 2018 e 2020, foi apontado como o autor dos gols mais bonito do Brasileirão, sendo eleito o craque da galera do Brasileirão 2019.

Atualmente, o atleta atua como meio-campista e ponta-direita no Clube de Regatas do Flamengo.

Everton Ribeiro na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



Nascido em 10 de abril de 1989, na cidade de Arujá, em São Paulo, Everton iniciou sua trajetória no futebol ainda na infância, aos 5 anos de idade, em uma escolinha do Santa Isabel Futebol Clube.

Aos 9 anos, fez parte da Associação Portuguesa de Desportos - time de futebol de salão. Em sua 1º participação no Lusa, o atleta ganhou a chuteira de ouro, sendo a revelação do campeonato.



Aos 11 anos, devido ao seu ótimo desempenho na Portuguesa, Everton foi convidado para representar o Corinthians.

Corinthians e São Caetano

Ele integrou o Corinthians de 2001 a 2007, nas categorias de base do Timão. Após se destacar por sua agilidade e talento com a bola nos pés, Everton foi contratado profissionalmente pelo clube, onde permaneceu até 2011.

Ainda dentro do período de contrato com o Timão, o jogador foi emprestado a Associação Desportiva São Caetano, onde jogou de 2008 a 2010.

Coritiba

Em fevereiro de 2011, o Coritiba Foot Ball Club anunciou a contratação por 3 anos de Everton. Em sua passagem pelo time, o jogador marcou 20 gols.

Cruzeiro

Em 2013, Everton foi contratado pelo Cruzeiro Esporte Clube. O jogador marcou seu 1º gol no time em partida pelas oitavas da Copa do Brasil, com vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1. Em sua passagem pelo clube, o meia marcou 24 gols.



Al-Ahli



Em fevereiro de 2015, foi contratado por 4 temporadas pelo Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos. Em sua estreia no time, o jogador marcou seu 1º gol em partida contra Al Sharjah, e garantiu a vitória por 2 a 0. Em sua passagem pelo time, o meia marcou 26 gols.

Flamengo



Everton retornou ao Brasil em 2017 quando assinou contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. O meia marcou seu primeiro gol no time durante a 2º eliminatória da Sul-americana, na vitória por 5 a 2 contra o Palestino.

Até o momento, o meio-campista atuou em 329 jogos, tendo feito 42 gols no total.

Everton Ribeiro na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira

Everton Ribeiro foi convocado pelo treinador Dunga para compor a Seleção brasileira em 2014, para participar dos amistosos contra a Colômbia e Equador.

Copa do Mundo 2022

Em 7 de novembro de 2022, o meio-campista, que atua como ponta direita, foi convocado por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Essa é a 1º participação do jogador no torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa).

Com os resultados positivos, a canarinho se mantém na liderança do grupo G, com 6 pontos conquistados em dois jogos disputados.

Everton Ribeiro na Copa do Mundo 2022: vida amorosa



Everton Ribeiro é casado Marília Nery há 9 anos. O jogador começou a namorar a publicitária ainda quando jogava nas categorias de base em Santa Isabel - o relacionamento, no total, já dura 16 anos.

O casal tem dois filhos: Augusto, de 5 anos, e Antônio, de 2.

