Gabigol recebe denúncia por tentativa de fraude em exame antidoping; jogador nega

Tribunal Antidopagem alega que o atacante do Flamengo teria atrapalhado a coleta em exame no Ninho do Urubu, em abril deste ano. Jogador rebate e diz que teste deu negativo

Um dos alvos do Corinthians no mercado da bola, o atacante Gabigol, do Flamengo teria recebido uma denúncia do Justiça Desportiva Antidopagem por uma suposta fraude no exame que identifica doping em atletas.

De acordo com informações do portal ge, o TJD-AD acusou o camisa 10 do Rubro-Negro de atrapalar a coleta do exame no Ninho do Urubu, antes de uma sessão de treinos no dia 8 de abril deste ano. O caso se enquadraria no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

Segundo as denúncias, Gabi teria feito os profissionais esperarem mais do que o previsto, e ainda teria agito com desrespeito com eles. Os demais atletas do Flamengo teriam feito o teste antes do treinamento. Os relatos apontam que Gabigol foi almoçar após o compromisso na Gávea e voltou depois para realizar o exame sem avisar aos profissionais que ali estavam.