Gabigol, do Flamengo, é suspenso por dois anos por fraude em exame antidoping

Atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi suspenso por dois anos na tarde desta segunda-feira, 25, após ser considerado culpado por tentativa de fraude em exame antidoping pela Justiça Desportiva Antidopagem.

Em uma sessão que durou pouco mais de duas horas, o atleta foi acusado por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem que diz respeito a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" após ser denunciado por dificultar a realização do exame antes de um treino do Rubro-Negro, no Ninho do Urubu, no dia 8 de abril de 2023. O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

A pena começa a valer a partir do mês de abril. No entanto, Gabriel pode recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte.