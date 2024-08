Sul-Americana 2024: veja chaveamento das quartas de final

O Fortaleza, que foi o vice-campeão da Sul-Americana em 2023, nas quartas de finais irá enfrentar o Corinthians Crédito: FCO FONTENELE

As oitavas de final da Sul-Americana terminaram nessa quinta-feira, 22. Oito clubes garantiram a vaga e receberam uma premiação de 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões). Metade das equipes classificadas são brasileiras.

A final desta edição da "Sula" está marcada para o dia 23 de novembro, e em 2024 a cidade de Assunção, capital do Paraguai, será a sede do confronto decisivo.

Chaveamento da Sul-Americana: como chegam as equipes para as quartas Os atuais campeões da Sul-Americana, a LDU, garantiram vaga na fase de grupos da Libertadores, mas, ao terminar na terceira colocação, retornaram à competição na qual foram vencedores na temporada passada. No entanto, ao enfrentar o Lanús, acabaram derrotados e estão fora das quartas. O adversário da equipe argentina será o Independiente de Medellín. Em relação às equipes brasileiras, o Fortaleza, que foi derrotado pela LDU na edição anterior, mantém vivo o sonho de conquistar o título que lhe escapou na temporada passada.

Fortaleza na Sul-Americana: como substituições levaram Leão às quartas

O Leão do Pici recebeu o Rosário Central no Castelão após um empate por 0 a 0 na Argentina e conseguiu a classificação com uma vitória por 3 a 1. Na próxima fase, seu adversário será o Corinthians. O confronto se repetirá, visto que na edição de 2023 foi o Fortaleza quem eliminou a equipe paulista. A vaga nas quartas conquistada pelo Corinthians foi marcada por muita emoção. O Timão enfrentou o RB Bragantino e, após resultados iguais de 2 a 1, o jogo foi decidido nos pênaltis. Com uma atuação brilhante de Hugo Souza, a classificação ficou com os alvinegros.

Quem também se classificou nos pênaltis foi o Cruzeiro. Com os mesmos 2 a 1 em ambos os jogos, no Mineirão, o clube mineiro superou o Boca Juniors. Seu adversário, curiosamente, também foi decidido nos pênaltis. O tradicional Libertad garantiu a vaga após vencer o Sportivo Ameliano. O último confronto será entre Athletico-PR e Racing. A equipe argentina se classificou com placares combinados de 8 a 1. Já a equipe paranaense garantiu a vaga nas quartas após duas vitórias. O Furacão venceu suas duas partidas, totalizando um placar agregado de 4 a 1.