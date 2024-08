Fortaleza nas quartas de final da Sula: saiba todos os confrontos do mata-mata

Fortaleza venceu o Rosario Central e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana Crédito: Thiago Gadelha / AFP

A fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana chegou ao fim, na noite desta quinta-feira, 22, e definiu todos os classificados para a próxima fase da competição: Fortaleza, Atheltico-PR, Corinthians, Cruzeiro, Independiente Medellín-COL, Lanús-ARG, Libertad-PAR e Racing-ARG seguem vivos na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. Classificado para as quartas de finais após derrotar o Rosario Central, o Fortaleza terá o Corinthians pela frente mais uma vez em um mata-mata do torneio internacional. No ano passado, os dois times se encontraram na mesma competição, mas na fase de semifinal, com o Tricolor do Pici tendo superado a equipe paulista e avançado para a final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2024, os times voltam a se enfrentar – dessa vez nas quartas de final –, mas agora com o segundo jogo sendo decidido em São Paulo. O time comandado por Ramón Diaz possui a segunda melhor campanha da Copa Sul-Americana e terá a vantagem de decidir o confronto em casa.

No mesmo lado do chaveamento, o Athletico-PR enfrenta o Racing, dono da melhor campanha da Sula na fase de grupos. O vencedor deste confronto enfrenta quem sair vitorioso no duelo entre Fortaleza e Corinthians. No outro lado da chave, o Cruzeiro é o único brasileiro e seguiu vivo após superar o Boca Juniors nos pênaltis, no estádio Mineirão. A Raposa precisou reverter o placar desfavorável sofrido na La Bombonera, onde perdeu por 1 a 0. Jogando em casa, o clube mineiro venceu por 2 a 1 e forçou as penalidades, onde eliminou os argentinos. Agora, a equipe treinada por Fernando Seabra vai encarar o Libertad, do Paraguai, que venceu o também paraguaio Sportivo Ameliano, nos pênaltis.