Nos pênaltis, Hugo Souza brilha e Corinthians elimina o Bragantino na Sul-Americana

Após perder no tempo normal, o Corinthians precisou contar com o seu goleiro na disputa de pênaltis para seguir vivo no torneio continental

Os primeiros 45 minutos foram do Corinthians. Mesmo com a vantagem obtida no primeiro duelo, a equipe de Ramón Díaz tomou conta. Com velocidade e chutes de todos os lados, o Timão dava trabalho ao goleiro Fabricio. De tanto insistir, a bola entrou. Garro arriscou, a bola desviou no zagueiro e morreu dentro da rede, 1 a 0.

O gol não tirou o ímpeto do Corinthians. Com o pé no acelerado, a equipe da casa levou perigo nas finalizações de Igor Coronado, que parou na rede, mas pelo lado de fora e André Ramalho, em ótima defesa do arqueiro rival. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino encontrava dificuldade e não levava perigo a Hugo Souza.

Segundo tempo do Bragantino

O cenário do jogo mudou de forma drástica na etapa final. Com a necessidade de buscar a virada, o Massa Bruta se lançou ao ataque e começou a rondar a grande área do Timão. Acuado, o time de Ramón Díaz só rifava a bola e atraía o adversário. Hugo Souza teve trabalho e enfileirou boas defesas.

Aos 26 minutos a reação foi iniciada. Primeiro, Eduardo Sasha bateu forte e viu a bola morrer no fundo da rede. Quatro minutos depois, a cobrança de escanteio encontrou Luan Cândido, que desviou e virou o marcador, 2 a 1. Nos minutos finais, o Corinthians se lançou ao ataque e teve a chance com André Ramalho. O zagueiro bateu de primeira na grande área e Fabricio salvou com a ponta dos dedos.