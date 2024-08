Boca Juniors garante vaga no Mundial de Clubes de 2025

Eliminação do Nacional, do Uruguai, na Libertadores, garante equipe argentina na competição

O Boca Juniors, da Argentina, está garantido no Mundial de Clubes de 2025. Com a eliminação do Nacional, do Uruguai, diante do São Paulo, o time argentino assegurou a penúltima vaga da América do Sul na competição organizada pela Fifa. Dessa forma, resta apenas definir o último classificado do continente, que será o campeão da Libertadores de 2024.

Boca Juniors eliminado da Sul-Americana. Veja como foi!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantiram a vaga com os títulos da Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente. Já o River Plate, por sua vez, se garantiu através do ranking da Conmebol, assim como o Boca Juniors. O Nacional era o único que poderia alcançar os Xeinezes, mas com a eliminação diante do São Paulo deu adeus à disputa.