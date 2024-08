Pedro Augusto vê Castelão como trunfo para classificação do Fortaleza na Sul-Americana

Em entrevista para as redes sociais do clube após o duelo, o meio-campista citou que o Leão conquistou "um bom resultado" na Argentina e frisou que "no Castelão, as coisas podem ser diferentes"

Destaque do Fortaleza no Estádio Gigante do Arroyito, em Rosário, na Argentina, o volante Pedro Augusto citou a importância da torcida leonina lotar a Arena Castelão para conduzir o Tricolor do Pici a classificação na Copa Sul-Americana. O duelo em solo cearense está marcado para a próxima quarta-feira, 21, às 19 horas (de Brasília).

“É um bom resultado. Agora levamos a decisão para o Castelão, onde temos nossa torcida nos apoiando, onde fazemos partidas melhores. Está tudo aberto, mas, no Castelão, as coisas podem ser diferentes”, disse o camisa 28.