Wesley perde espaço no Corinthians, e Ramón Díaz pede resposta do jogador

Atacante sequer entrou contra o RB Bragantino, na Sul-Americana, e vem perdendo minutos desde a chegada do treinador argentino

Principal jogador da equipe no começo da temporada, o atacante Wesley viu sua ”unanimidade” desaparecer no Corinthians. Nesta terça-feira (13), contra o RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana, o jogador sequer entrou em campo e passou os 90 minutos no banco de reservas. Algo que virou mais comum desde a chegada de Ramón Díaz.

Após a partida em Ribeirão Preto, o treinador falou que Wesley ainda é importante no elenco e que vai precisar do jogador para a sequência da temporada. Afinal, o Corinthians tem, além da Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão para disputar. Contudo, Ramón Díaz também espera que o atacante dê uma resposta dentro de campo.