Fortaleza enfrenta o Corinthians nas quartas da Sul-Americana; decisão será em SP

Após eliminar o Rosario Central-ARG com a vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira, 21, o Fortaleza já sabe qual será o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. Trata-se do velho conhecido Corinthians, que enfrentou nas semifinais da edição passada.

No confronto de 2023, o Leão do Pici levou a melhor após empatar em 1 a 1 na ida e vencer por 2 a 0 na volta. Com os resultados, classificou-se para a inédita final continental, em que ficou com o vice-campeonato diante da LDU, do Equador.

Agora, na atual edição, os times vão se reencontrar e decidirão uma vaga para as semifinais do certame. O jogo de ida será na Arena Castelão, entre os dias 17 e 19 de setembro. Já a volta acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, entre os dias 24 e 26 do mesmo mês. A tabela detalhada será divulgada pela Conmebol.