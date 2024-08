‘Cruzeiro voltou’, festeja Seabra, com vaga nas quartas da Sul-Americana

O Cruzeiro avançou para a próxima fase da Copa Sul-Americana (quartas de final) ao superar o Boca Juniors por 2 a 1 no tempo regulamentar e 5 a 4 nos pênaltis, em jogo realizado na noite de quinta-feira (22), no Mineirão, na volta das oitavas de final. O técnico da Raposa, Fernando Seabra, destacou que a vitória demonstra o retorno do Cruzeiro ao cenário dos grandes clubes brasileiros.

“Esse triunfo, especialmente considerando as dificuldades que enfrentamos e as áreas que ainda precisamos melhorar, é significativo. A partida foi emblemática e simbólica, e mostrou que o Cruzeiro está de volta”, afirmou Seabra.

Com a classificação garantida, o Cruzeiro enfrentará o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final. Se avançar, o time celeste disputará uma vaga na final contra o vencedor do confronto entre Lanús, da Argentina, e Independiente Medellín, da Colômbia. Do outro lado da chave, os confrontos são Corinthians e Fortaleza, e Athletico e Racing.