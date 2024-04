Daniel Alves, condenado por estupro, paga fiança e é solto

Daniel Alves foi condenado por estuprar mulher na Espanha. Segundo jornal espanhol, ex-jogador pagou fiança e pode ser solto nesta segunda-feira, 25 de março Crédito: JORDI BORRAS/ POOL/ AFP

O jogador Daniel Alves, condenado em fevereiro por estupro, pagou fiança à Justiça espanhola. O atleta foi solto nesta segunda-feira, 25, e cumprirá o resto da pena em liberdade condicional. Daniel Alves estava preso preventivamente desde janeiro de 2023. Ele foi condenado em fevereiro deste ano a quatro anos e meio de prisão. Na última quarta-feira, 20, o Tribunal de Barcelona determinou que ele poderia sair da cadeia mediante uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Daniel Alves solto: como o jogador pagou a fiança? Daniel Alves não pode usar a fortuna de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 330 milhões): a disputa judicial no Brasil com a ex-esposa Dinorah Santana, sobre a pensão alimentícia dos filhos, limita as movimentações no País. Na Espanha, o dinheiro do atleta está bloqueado devido ao processo por estupro.

Nas redes sociais, ele afirmou que ajudou Daniel Alves “em um primeiro momento” e “sem nenhum vínculo com qualquer processo”. Porém, após a condenação, há “uma situação diferente da anterior” e que o assunto “não compete mais” a ele e ao filho. A defesa de Daniel Alves não conseguiu o dinheiro pedido pela fiança na última semana. O valor não foi depositado na quinta-feira, 21, nem na sexta-feira, 22, e o jogador passou o fim de semana preso. Ainda segundo o La Vanguardia, uma sentença favorável a Daniel Alves, em um processo sobre pagamento de impostos, teria sido apresentada como garantia para os empréstimos tomados pela defesa do jogador. O Ministério da Fazenda espanhol foi condenado, em fevereiro, a devolver 9,2 milhões de euros (quase R$ 50 milhões) ao atleta. Condições da soltura de Daniel Alves Além do pagamento da fiança, a Justiça espanhola estabeleceu uma série de condições para que Daniel Alves fosse liberado. A decisão foi tomada por um colegiado de três juízes, dos quais dois foram favoráveis à soltura, com um voto contrário. No veredito, os juízes que se posicionaram pela soltura mediante fiança argumentam que a pena reduzida — o Ministério Público espanhol solicitou nove anos de prisão, mas o Tribunal considerou o pagamento da indenização como “atenuante” na condenação — diminuiu as chances de Daniel Alves tentar deixar a Espanha ilegalmente. Já Luis Belestá, magistrado que votou contra a libertação, entendeu que o risco de fuga aumentaria, na realidade, com uma sentença menor. Uma das condições para a libertação de Daniel Alves é que ele entregue ambos os passaportes — o jogador tem um documento emitido pelo Brasil e outro pela Espanha — à Justiça. Ele também deve comparecer semanalmente ao tribunal e fornecer um número de telefone por meio do qual possa ser contatado a qualquer momento, pelo restante da pena.

O jogador não pode chegar a menos de um quilômetro da vítima, da casa ou do local de trabalho dela. Daniel Alves também está proibido de contatá-la. O atleta não ficará, no entanto, em prisão domiciliar, não havendo obrigação de que o jogador permaneça confinado à mansão que possui em Esplugues de Llobregat, cidade vizinha a Barcelona. À exceção de se aproximar da vítima e de deixar a Espanha, Daniel Alves não terá a circulação restrita. Defesa e acusação recorrem da pena de Daniel Alves Ainda na semana passada, tanto a defesa de Daniel Alves quanto a Promotoria de Justiça de Barcelona e a advogada da vítima recorreram da decisão. A sentença foi proferida por juízes de segunda instância e o processo agora seguirá para o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha.