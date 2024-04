Daniel Alves não deposita fiança e passará fim de semana na prisão

O ex-jogador, condenado no mês passado a quatro anos e meio de prisão, ficará detido pelo menos até a próxima segunda-feira, quando reabre o serviço judicial.

A data de sua saída do presídio de Brians 2, cerca de 40 quilômetros ao noroeste de Barcelona, dependerá do momento do pagamento da fiança.

Apesar da careira de sucesso na Europa, onde defendeu clubes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel está tendo dificuldades para conseguir a quantia.

Na quinta-feira, o pai de Neymar, que o ajudou com as custas de sua defesa, negou que irá pagar a fiança.