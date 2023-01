Daniel Alves é detido na Espanha por suspeita de agressão sexual

O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, foi preso na Espanha, nesta sexta-feira, 20, após se apresentar voluntariamente a uma delegacia de polícia para responder por uma suposta agressão sexual.

O jogador "está detido" e sendo transferido para os tribunais para que seja feito um depoimento sobre o caso. O episódio aconteceu contra uma mulher em uma boate de Barcelona no final de dezembro, no dia 30.

Em 2 de janeiro, a polícia catalã recebeu a denúncia da vítima, que disse ter sofrido toques indesejados do jogador, explicaram fontes policiais à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniel Alves respondeu a uma intimação da polícia e se dirigiu à delegacia de Les Corts, situada perto do Camp Nou, estádio do Barcelona. Na sequência, o atleta foi detido.

O jogador estava de férias na cidade antes de voltar para o Pumas, do México, após disputar a Copa do Mundo no Catar com a Seleção Brasileira, derrotada nas quartas de final.

Em uma mensagem transmitida ao canal Antena 3, no dia 5 de Janeiro, Daniel negou os fatos.

"Não a conheço, nunca a vi. Gostaria de negar tudo”, disse ele sobre a denunciante acrescentando que esteve na boate “se divertindo”, mas “sem invadir o espaço dos outros”.

Tags