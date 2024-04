Daniel Alves: justiça espanhola concede liberdade provisória sob fiança

A defesa de Daniel Alves solicitou a liberdade provisória nessa terça, 19, ressaltando que ele não fugiria da Espanha caso fosse solto.

A advogada de Alves, Inés Guardiola, argumentou que Alves já cumpriu um quarto da pena que o tribunal impôs no final de fevereiro— o que, em caso de sentença definitiva, o habilitaria a começar a receber benefícios penitenciários.

Os argumentos não convenceram, no entanto, o Ministério Público, que se manteve contrário à libertação do ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain, entre outras equipes, por considerar que o risco de fuga seria elevado.