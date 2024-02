Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro em boate de Barcelona

Alves pode apresentar recurso e apelar para Sala de Apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

O ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate de Barcelona em 2022. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, pela juíza Isabel Delgado Pérez.

Confira o que pode acontecer com o ex-jogador.

Daniel Alves está preso preventivamente desde janeiro de 2023 na Espanha. Os 13 meses de prisão preventiva do brasileiro já contam como parte da pena agora. Esse período é abatido da punição definida em julgamento.

O Ministério Público da Espanha solicitou uma pena de nove anos, já a defesa da vítima pediu 12 anos. Diante da decisão, cabe recurso para ambas as partes.

"O tribunal considera provado que 'o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora'. E entende que 'isso cumpre o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência, e com acesso carnal'", aponta trecho da decisão anunciada nesta quinta-feira, 22.