Daniel Alves, condenado por estupro, deixa prisão após pagar fiança

Além da fiança, a Justiça espanhola estabeleceu uma série de condições para que Daniel Alves fosse solto da prisão Crédito: LLUIS GENE / AFP

O ex-jogador Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira, 25, na Espanha, após pagar fiança. Ele foi condenado em fevereiro por estupro e, na última quinta-feira, 21, o Tribunal de Barcelona determinou que ele poderia sair da cadeia mediante pagamento de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões.

Daniel saiu da prisão de Brians 2, que fica a cerca de 40 quilômetros (km) de Barcelona, ao lado da mãe, de sua advogada e de um amigo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além do pagamento da fiança, a Justiça espanhola estabeleceu uma série de condições para a liberação. A decisão foi tomada por um colegiado de três juízes, dos quais dois foram favoráveis à soltura, com um voto contrário.

Com isso, o esportista precisou recorrer a amigos, familiares e a um empréstimo bancário para pagar o valor. A expectativa era de que a fiança fosse paga na sexta-feira, 22, pelo pai do jogador Neymar Jr., colega de Daniel Alves no time Barcelona entre 2013 e 2016 e no Paris Saint-Germain de 2017 a 2019. Neymar já havia dado apoio ao amigo anteriormente: em fevereiro deste ano, ele pagou uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à vítima como forma de reduzir a pena de Daniel Alves. Isso permitiu que o jogador fizesse o pedido de liberdade condicional. Segundo o jornal catalão La Vanguardia, Daniel Alves chegou a pedir o auxílio financeiro ao pai do amigo. A notícia gerou grande repercussão negativa, o que levou o pai de Neymar a fazer uma publicação negando que daria o dinheiro. Nas redes sociais, ele afirmou que ajudou Daniel Alves “em um primeiro momento” e “sem nenhum vínculo com qualquer processo”. Porém, após a condenação, há “uma situação diferente da anterior” e que o assunto “não compete mais” a ele e ao filho. Ainda segundo o La Vanguardia, uma sentença favorável a Daniel Alves, em um processo sobre pagamento de impostos, teria sido apresentada como garantia para os empréstimos tomados pela defesa do jogador. O Ministério da Fazenda espanhol foi condenado, em fevereiro, a devolver 9,2 milhões de euros (quase R$ 50 milhões) ao atleta.

No veredito, os juízes que se posicionaram pela soltura mediante fiança argumentam que a pena reduzida — a advogada da vítima solicitou nove anos de prisão, mas o Tribunal considerou o pagamento da indenização como "atenuante" na condenação — diminuiu as chances de Daniel Alves tentar deixar a Espanha ilegalmente. Já Luis Belestá, magistrado que votou contra a libertação, entendeu que o risco de fuga aumentaria, na realidade, com uma sentença menor. Uma das condições para a libertação de Daniel Alves é que ele entregue ambos os passaportes — o jogador tem um documento emitido pelo Brasil e outro pela Espanha — à Justiça. Ele também deve comparecer semanalmente ao tribunal e fornecer um número de telefone por meio do qual possa ser contatado a qualquer momento, pelo restante da pena.