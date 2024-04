Pai de Neymar nega nova ajuda financeira para Daniel Alves pagar fiança

Neymar da Silva Santos, pai do atacante diz que assunto "não compete mais" a eles, após condenação do ex-jogador na Justiça da Espanha, e descarta nova contribuição

Na tarde desta quinta-feira, 21, o pai de Neymar se manifestou oficialmente sobre o envolvimento de sua família no caso de Daniel Alves. De acordo com o comunicado, ele e seu filho não contribuirão financeiramente para que o ex-lateral direito possa pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual) e obter liberdade provisória.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", disse Neymar pai, nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou", concluiu.