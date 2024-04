Daniel Alves perde prazo para pagamento da fiança e permanece preso

Barcelona retira Daniel Alves de lista de lendas do clube Crédito: ALBERTO ESTÉVEZ / POOL / AFP

Após ter o pedido de liberdade provisória concedido pela Justiça da Espanha, Daniel Alves permanece no Centro Penitenciário Brians 2 por não cumprir o pagamento da fiança no prazo. O valor determinado pelo Tribunal de Barcelona foi de 1 milhão de euros (equivalente a R$ 5,4 milhões) e o pagamento deveria ser efetuado até as 14 horas desta quinta-feira, 21 (10 horas no horário de Brasília). Sem o pagamento da quantia, Daniel Alves permanece na cadeia por mais uma noite. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entretanto, caso o valor seja pago à Justiça espanhola até o restante desta quinta-feira ou até às 14 horas do dia seguinte, o ex-lateral ainda poderá ser solto e aguardar em liberdade condicional o julgamento do processo em última instância.