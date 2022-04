Tocantinópolis x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Tocantinópolis e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, Tocantins, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o técnico Fábio Carille não poderá contar com dois jogadores. O lateral-direito Orejuela e o atacante Vitor Roque já defenderam outras equipes na Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro, respectivamente.

Do lado do Tocantinópolis, a equipe conquistou o título estadual de Tocantins no último dia 10 de abril após bater o Interporto por 3 a 0. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o time estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Tuna, do Pará. (Com Gazeta Esportiva)

Tocantinópolis x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Tocantinópolis x Athletico-PR

Escalação provável

Tocantinópolis

Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Pedro Dias, Alan, Raí e Rômulo, Thiago Bagagem e Jheimy.



Athletico-PR



Bento; Khellven, Lucas Halter, Lucas Fasson e Pedrinho; Hugo Moura, Christian, e Marlos; Cuello, Pedro Rocha e Pablo.



Quando será Tocantinópolis x Athletico-PR

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Tocantinópolis x Athletico-PR

Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, Tocantins



