Juventude x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e São Paulo se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vindo de derrota para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, o São Paulo deverá ir a campo com uma formação diferente, ainda que haja a possibilidade de manter alguns dos principais nomes no time titular, como Jonathan Calleri.

Com uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa, Ceni sabe da importância do rodízio para evitar desgastes excessivos, mas com a classificação na Copa do Brasil em jogo, as mudanças de peças podem acontecer de forma mais moderada. (Com Gazeta Esportiva)

Juventude x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa do Brasil 2022 - Juventude x São Paulo

Escalação provável

Juventude

César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e Busanello; Yuri Lima, Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno.

São Paulo



Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Pablo Maia, Gabriel Sara, Patrick e Nikão; Rigoni (Calleri) e Luciano.

Quando será Juventude x São Paulo

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Juventude x São Paulo

Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

