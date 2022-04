Ceilândia x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Ceilândia e Botafogo será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceilândia e Botafogo se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Glorioso ganhou um grande ânimo com o triunfo de 3 a 1 sobre o Ceará, no domingo, no Nordeste, pelo Brasileirão. O jogo marcou a estreia do técnico Luís Castro e mostrou um time bem mais eficiente.

Se o Botafogo entra nesta etapa da Copa do Brasil, o Ceilândia fez estragos. O time surpreendeu o Avaí na fase anterior, com triunfo de 2 a 1 em Santa Catarina. Antes disso passou pelo Londrina, ganhando por 2 a 0 em casa. (Com Gazeta Esportiva)

Ceilândia x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Ceilândia x Botafogo

Escalação provável

Ceilândia

Matheus Kaiser, Gabriel, Medeiros, Liel e China; Werick, Fernando Gomes, Matheus Guarujá e Filipinho; Thiago Magno e Roberto Pitio.

Botafogo



Diego Loureiro, Saravia, Philipe Sampaio, Kanu e Daniel Borges; Romildo, Patrick de Paula e Chay; Diego Gonçalves, Erison e Victor Sá.

Quando será Ceilândia x Botafogo

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceilândia x Botafogo

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal

