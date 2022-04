Coritiba x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Santos se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo noserviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Esse será o segundo encontro seguido das equipes. No último domingo, os clubes se enfrentaram pela segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, quem se deu melhor foi o Peixe, que venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro.

E para tentar repetir o sucesso do final de semana e embalar na temporada, o técnico Fabián Bustos deve fazer alguns ajustes no Alvinegro Praiano, principalmente no setor defensivo. O treinador mostrou preocupação com os atacantes rivais. (Com Gazeta Esportiva)

Coritiba x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa do Brasil 2022 - Coritiba x Santos

Escalação provável

Coritiba

Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Clayton.

Santos



João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo e Jhojan Julio (Goulart); Ângelo, Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Quando será Coritiba x Santos

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Santos

Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná



