Tombense x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Soares de Azevedo, em Muriae, Minas Gerais, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Nas fases anteriores, disputadas em jogos únicos e eliminatórios, o Alvinegro de Porangabuçu avançou sem grandes problemas. Na primeira rodada, o clube cearense derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0, fora de casa, com gols de Mendoza, Cléber e João Vitor (contra). Diante do Tuna Luso-PA, desta vez atuando na Arena Castelão, Vina e Cléber balançaram as redes e garantiram a vitória por 2 a 0. Ambos triunfos — que renderam mais de R$ 4,6 milhões — aconteceram ainda sob o comando do ex-treinador da equipe, Tiago Nunes.

O Tombense, por outro lado, passou por dificuldades. A primeira rodada foi contra um outro time cearense, o Icasa, duelo que terminou sem gols, mas com a classificação do Gavião-Carcará, tendo em vista que a fase de entrada do certame nacional dá ao clube melhor ranqueado a vantagem do empate. Na rodada seguinte, diante do Moto Club-MA, a decisão foi para os pênaltis após 1 a 1 no tempo regulamentar e o clube mineiro levou a melhor: 4 a 2 nas cobranças.

Tombense x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Tombense x Ceará

Escalação provável

Tombense

4-3-3: Rafael Santos; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Gustavo Cazonatti, Zé Ricardo e Igor Henrique; Everton, Keké e Ciel. Técnico: Hemerson Maria.

Ceará



4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Rodrigo Lindoso, Geovane e Léo Rafael (Zé Roberto); Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Quando será Tombense x Ceará

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Tombense x Ceará

Estádio Soares de Azevedo, em Muriae, Minas Gerais



