Atlético-MG x Brasiliense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Atlético-MG e Brasiliense será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e Brasiliense se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O confronto será a estreia do Galo no torneio, já que a equipe também disputa a Libertadores. Enquanto isso, o Jacaré teve que eliminar Humaitá-AC e o Globo-RN para chegar até esta fase da competição.

Para esta partida, o técnico Antonio Mohamed não poderá escalar o atacante Keno, que teve uma lesão no olho durante o treinamento desta terça-feira.

Além disso, Hulk foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, nos Estados Unidos, e é dúvida. Caso o camisa 7 não possa atuar, Eduardo Sasha deve entrar no seu lugar.

O Brasiliense, por sua vez, deve vir com força máxima. A expectativa é que o treinador Celso Teixeira repita a escalação da equipe que venceu o Anápolis-GO por 2 a 0, fora de casa, na estreia da Série D, disputada no último domingo. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Brasiliense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Atlético-MG x Brasiliense

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Vargas e Hulk (Sasha).

Brasiliense



Edmar Sucuri; Andrezinho, Keynan, Gustavo Henrique e Erick Daltro (Peu); Aldo, Tarta (Railon), Cabralzinho (Daniel Alagoano) e Zotti (Bernardo); Luquinhas (Tobinha) e Marcão.

Quando será Atlético-MG x Brasiliense

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Brasiliense

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

