Portuguesa-RJ x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Portuguesa-RJ e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio do Café, em Londrina, no Paraná, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pereira optou por chamar oito atletas da base, visando não só dar oportunidades aos jovens, como também descanso aos mais experientes - Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes, por exemplo, nem sequer foram relacionados.

Do outro lado, a Portuguesa carioca não poderá contar com o Luso Brasileiro, já que o estádio não tem capacidade para 10 mil torcedores, mínimo exigido nesta fase da Copa do Brasil. Por conta disso, a partida foi mandada para o sul do país. (Com Gazeta Esportiva)

Portuguesa-RJ x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Portuguesa-RJ x Corinthians

Escalação provável

Portuguesa-RJ

George, Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Sidney; Jefferson, Jhonnatan e Claudinho; Kayron, Miler e Rafael Pernão.

Corinthians



Cássio; Fagner, Gil (Belezi), Robert Renan e Bruno Melo; Du Queiroz (Xavier), Giuliano e Luan; Adson, Gustavo Silva e Jô (Giovane).

Quando será Portuguesa-RJ x Corinthians

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Portuguesa-RJ x Corinthians

Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

