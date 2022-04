Flamengo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Bicampeão continental, o Verdão teve dificuldades nas duas primeiras rodadas da competição de pontos corridos. Na estreia, caiu por 3 a 2 diante do Ceará no Allianz Parque e, no último sábado, empatou com o Goiás, fora de casa, por 1 a 1. A equipe de Abel Ferreira, entretanto, lidera o grupo A da Libertadores, com a melhor campanha da fase de grupos.

Já o Flamengo, que também lidera sua chave no torneio continental e tem a segunda melhor campanha, vem de vitória importante sobre o São Paulo. Ao ganhar do Tricolor por 3 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro afastou o clima de crise do Ninho do Urubu e, de quebra, entrou no G4 do Brasileirão. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Flamengo x Palmeiras

Escalação provável

Flamengo

Santos (Hugo); David Luiz, Willian Arão (Pablo) e Filipe Luis; Isla, João Gomes, Thiago Maia (Andreas Pereira) e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Lázaro.

Palmeiras



Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron).

Quando será Flamengo x Palmeiras

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Palmeiras

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

