Goiás x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e RB Bragantino se enfrentam hoje, quarta, 20 de abril (20/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Contra o Goiás, o Bragantino segue sem Artur, que não atua desde o triunfo contra o Santo André, pelas quartas de final do Paulistão, no final de março. Além dele, Alerrandro, Emi Martínez, Gabriel Novaes e Raul também não poderão entrar em campo.

Já a equipe goiana fará sua terceira partida na Copa do Brasil. Na primeira fase, empatou com o Sousa e avançou por estar melhor posicionada no ranking da CBF. Na segunda rodada, venceu o Criciúma por 1 a 0. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Goiás x RB Bragantino

Escalação provável

Goiás

Tadeu; Dieguinho, Sidnei, Reynaldo e Hugo; João Vitor, Caio Vinícius e Fellipe Bastos; Dadá Belmonte, Apodi e Vinícius.

RB Bragantino



Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

Quando será Goiás x RB Bragantino

Hoje, quarta, 20 de abril (20/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Goiás x RB Bragantino

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás



