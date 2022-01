Copa do Nordeste 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

A Copa do Nordeste 2022 iniciou em 22 de janeiro. Esta é a 19ª edição do torneio regional de futebol. Veja onde assistir ao vivo, tabela com dia dos jogos e mais

A Copa do Nordeste de 2022 iniciou no dia 22 de janeiro. Esta é a 19ª edição do torneio regional de futebol, que é organizada pela Liga do Nordeste em parceria com a CBF.

As equipes classificadas diretamente à fase de grupos são os 9 campeões estaduais de 2021, além das equipes dos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco mais bem posicionados no Ranking Nacional dos Clubes do ano passado, sem falar dos campeões estaduais nos respectivos estados.

Na fase preliminar, as equipes selecionadas serão definidas com base nestes critérios: posição de cada federação no ranking da CBF, posição dos clubes em seus respectivos campeonatos estaduais e colocação dos times no ranking da CBF. O vencedor ingressará na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem.

Copa do Nordeste 2022: onde assistir aos jogos ao vivo?

O SBT Nordeste transmitirá o torneio para todos os estados da região nordeste. Já na TV fechada, a competição será transmitida com exclusividade pela ESPN, incluindo a plataforma de streaming Star+.

Além disso, é possível assinar a plataforma Nordeste FC disponibilizado pelas operadoras de TV por assinatura. O Tik Tok também terá direito de transmissão de 10 jogos do campeonato. Nos jogos de Fortaleza e Ceará, o YouTube e Facebook a rádio O POVO CBN narra todos os lances das partidas.

Copa do Nordeste 2022: como funciona a disputa?

Os clubes enfrentam os adversários da chave oposta. Portanto, os times do grupo A encaram as equipes do B. Os quatro melhores posicionados de cada lado avançam para o mata-mata. A classificação é definida após oito rodadas.

Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes no fim da primeira fase, o desempate para efeito de classificação será definido observando os critérios abaixo:

Maior número de vitórias Maior saldo de gols Maior número de gols pró Menor número de cartões vermelhos recebidos Menor número de cartões amarelos recebidos

Sorteio Com exceção da decisão, disputada com ida e volta, as quartas de final e semifinal serão realizadas em jogos únicos.

Nas quartas, os times enfrentarão oponentes da mesma chave, com o primeiro colocado encarando o quarto, enquanto o segundo jogará contra o terceiro. Veja abaixo:

1º do grupo A x 4º do grupo A

2º do grupo A x 3º do grupo A

1º do grupo B x 4º do grupo B

2º do grupo B x 3º do grupo B

Já nas semifinais os clubes de chaves opostas voltarão a se enfrentar. Veja abaixo:

Vencedor do 1º do grupo A x 4º do grupo A enfrenta o vencedor do 2º do grupo B x 3º do grupo B

Vencedor do 1º do grupo B x 4º do grupo B encara o vencedor do 2º do grupo A x 3º do grupo A

Em caso de empate nas partidas disputadas nas quartas de final e semifinal, a classificação será definida através das cobranças de pênaltis.

Na final, em caso de empate em pontos ganhou entre os dois times após os confrontos de ida e volta, a definição sobre o campeão observará os seguintes critérios:

Maior Saldo Cobrança de pênaltis

Copa do Nordeste 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, dezesseis equipes nordestinas divididas em dois grupos miram o título da Lampions. São estes: Fortaleza, Ceará, Floresta, CSA, CRB, Atlético de Alagoinhas, Bahia, Sampaio Corrêa, Campinense, Náutico, Altos, Globo, Sport, Sergipe, Botafogo-PB e Sousa.

Guia da Copa do Nordeste 2022

O POVO lançou um Guia da Copa do Nordeste 2022 que detalha ainda mais a disputa.

Copa do Nordeste 2022: tabela de jogos

Copa do Nordeste 2022:

Copa do Nordeste 2022: 1ª rodada

22/01 - CRB x Sport

23/02 - Altos x Atlético-BA

23/01 - Sousa x CSA

25/01 - Náutico x Campinense

02/02 - Floresta x Fortaleza

08/02 - Ceará x Globo

24/02 - Bahia x Sampaio Corrêa

02/03 - Botafogo-PB x Sergipe

Copa do Nordeste 2022: 2ª rodada

29/01 - Campinense x Bahia



29/01 - Sport x Náutico

29/01 - Sergipe x Ceará

29/01 - Globo x Floresta

30/01 - CSA x Botafogo-PB

30/01 - Fortaleza x Sousa

30/01 - Sampaio Corrêa x Altos

02/03 - Atlético-BA x CRB

Copa do Nordeste 2022: 3ª rodada

06/02 - Fortaleza x Ceará

06/02 - Sampaio Corrêa x Náutico

06/02 - Sergipe x Altos

06/02 - Sport x Sousa

06/02 - Campinense x CRB

06/02 - CSA x Floresta

06/02 - Atlético-BA x Bahia

06/02 - Globo x Botafogo-PB

Copa do Nordeste 2022: 4ª rodada

13/02 - Botafogo-PB x Atlético-BA

13/02 - Ceará x Sampaio Corrêa

13/02 - Náutico x Fortaleza

13/02 - CRB x CSA

13/02 - Floresta x Campinense

13/02 - Sousa x Sergipe

13/02 - Altos x Sport

13/02 - Bahia x Globo

Copa do Nordeste 2022: 5ª rodada

16/02 - Náutico x Atlético-BA

16/02 - Botafogo-PB x Fortaleza

16/02 - Sousa x Sampaio Corrêa

16/02 - Altos x Campinense

16/02 - Bahia x CSA

16/02 - Ceará x Sport

16/02 - CRB x Globo FC

16/02 - Floresta x Sergipe

Copa do Nordeste 2022: 6ª rodada

20/02 - Sergipe x CRB

20/02 - Sampaio Corrêa x Floresta

20/02 - Fortaleza x Bahia

20/02 - Sport x Botafogo-PB

20/02 - Atlético-BA x Ceará

20/02 - CSA x Náutico

20/02 - Campinense x Sousa

20/02 - Globo x Altos

Copa do Nordeste 2022: 7ª rodada

06/03 - Náutico x Sergipe

06/03 - CRB x Sampaio Corrêa

06/03 - Ceará x CSA

06/03 - Floresta x Atlético-BA

06/03 - Altos x Fortaleza

06/03 - Bahia x Sport

06/03 - Botafogo-PB x Campinense

06/03 - Sousa x Globo

Copa do Nordeste 2022: 8ª rodada

12/03 - Fortaleza x CRB

12/03 - Sport x Floresta

12/03 - Sergipe x Bahia

12/03 - Sampaio Corrêa x Botafogo-PB

12/03 - Campinense x Ceará

12/03 - Globo x Náutico

12/03 - Atlético-BA x Sousa

12/03 - CSA x Altos

