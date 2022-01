Campeonato Paulista 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e mais 12 times estão no Campeonato Paulista 2022. Onde assistir ao vivo, tabela com dia dos jogos do Paulistão e mais

O Campeonato Paulista, também conhecido como Paulistão, é a competição regional entre os times de futebol do estado de São Paulo. Sendo realizada ininterruptamente desde 1902, a edição de 2022 começou no último domingo, 23 de janeiro, devido a uma partida antecipada entre Novorizontino x Palmeiras. Ao todo, 16 times participam da competição.



Campeonato Paulista 2022: onde assistir ao vivo aos jogos?

O Campeonato Paulista 2022 poderá ser acompanhado em TV aberta e streaming. Os jogos serão transmitidos pela Record TV, mas também podem ser assistidos por meio das plataformas de streaming Play Plus, R7, HBO Max e Estádio TNT - ambos da Warner -, no Premiere - da Globo - e no Paulistão Play. O campeonato também terá transmissão gratuita pelo YouTube.

Sobre o assunto Campeonato Carioca 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Campeonato Amazonense 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Campeonato Mineiro 2022 ao vivo: onde assistir, dia dos jogos e mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeonato Paulista 2022: como funciona a disputa?

O Campeonato Paulista 2022 contará com 16 times, divididos em quatro grupos de quatro times cada, que enfrentarão os rivais das outras chaves em turno único na Primeira Fase. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os dois piores no geral serão rebaixados à Série A2. Os times da nona a décima quarta colocação disputam o Troféu do Interior, com exceção dos clubes da capital e do Santos.

A competição contará com quartas, semis e final, e em caso de empate nos pontos e no saldo de gols, a decisão será nos pênaltis. Os três melhores colocados terão vagas na Série D 2023, excluindo-se aqueles com vagas nas Séries A, B e C. Os dois melhores colocados e o campeão do interior terão vagas na Copa do Brasil 2023.

Campeonato Paulista 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 16 times participam do campeonato, são eles, Novorizontino, Palmeiras, Botafogo, Santo André, Corinthians, Ferroviária, Água Santa, São Bernardo, Inter de Limeira, Santos, Ituano, Ponte Preta, Mirassol, Red Bull Bragantino, Guarani e São Paulo.

Campeonato Paulista 2022: tabela de jogos - primeira fase

Campeonato Paulista 2022: 5ª rodada

23/01: Novorizontino 0 x 2 Palmeiras

Campeonato Paulista 2022: 1ª rodada

25/01: Botafogo x Santo André - 19h

25/01: Corinthians x Ferroviária - 21h

26/01: Água Santa x São Bernardo - 15h

26/01: Inter de Limeira x Santos - 19h

26/01: Ituano x Novorizontino - 19h

26/01: Palmeiras x Ponte Preta - 21h35

27/01: Mirassol x Red Bull Bragantino - 20h

27/01: Guarani x São Paulo - 21h30

Campeonato Paulista 2022: 2ª rodada

29/01: Santos x Botafogo - 11h

29/01: São Bernardo x Palmeiras - 16h

29/01: Ferroviária x Água Santa - 18h30

30/01: Santo André x Corinthians - 11h

30/01: São Paulo x Ituano - 16h

30/01: Ponte Preta x Inter de Limeira - 18h30

30/01: Novorizontino x Mirassol - 20h30

31/01: Red Bull Bragantino x Guarani - 20h

Campeonato Paulista 2022: 3ª rodada

01/02: Palmeiras x Água Santa - 19h

01/02: Botafogo x Ferroviária - 21h

02/02: Santo André x São Bernardo - 19h

02/02: Ponte Preta x Novorizontino - 19h

02/02: Corinthians x Santos - 21h35

03/02: Ituano x Inter de Limeira - 19h

03/02: Mirassol x Guarani - 19h

03/02: Red Bull Bragantino x São Paulo - 21h30

Campeonato Paulista 2022: 4ª rodada

05/02: São Bernardo x Ponte Preta - 11h

05/02: Água Santa x Novorizontino - 15h

06/02: Mirassol x Santo André - 11h

06/02: Guarani x Santos - 16h

06/02: Ituano x Corinthians - 18h30

06/02: Inter de Limeira x Botafogo - 20h30

06/02: Ferroviária x Red Bull Bragantino - 20h30

10/02: São Paulo x Palmeiras - 20h30

Campeonato Paulista 2022: 5ª rodada

09/02: Água Santa x Ituano - 15h

09/02: São Paulo x Santo André - 19h

09/02: Red Bull Bragantino x Inter de Limeira - 20h30

09/02: Guarani x Botafogo - 21h30

09/02: Ferroviária x Ponte Preta - 21h30

10/02: Santos x São Bernardo - 19h

10/02: Corinthians x Mirassol - 21h30

Campeonato Paulista 2022: 6ª rodada

12/02: Botafogo x Água Santa - 16h

12/02: Novorizontino x Guarani - 16h

12/02: Santo André x Ferroviária - 18h30

13/02: Inter de Limeira x Mirassol - 11h

13/02: Santos x Ituano - 16h

13/02: Ponte Preta x São Paulo - 18h30

13/02: São Bernardo c Red Bull Bragantino - 20h30

17/03: Palmeiras x Corinthians - 20h30

Campeonato Paulista 2022: 7ª rodada

16/02: Santo André x Novorizontino

16/02: Ferroviária x Palmeiras

16/02: Ituano x Guarani

16/02: Mirassol x Santos

16/02: Ponte Preta x Botafogo

16/02: Red Bull Bragantino x Água Santa

16/02: Corinthians x São Bernardo

16/02: São Paulo x Inter de Limeira

Campeonato Paulista 2022: 8ª rodada

20/02: Inter de Limeira x Ferroviária

20/02: Botafogo x Corinthians

20/02: Água Santa x Mirassol

20/02: Novorizontino x Red Bull Bragantino

20/02: Guarani x Ponte Preta

20/02: Palmeiras x Santo André

20/02: Santos x São Paulo

20/02: São Bernardo x Ituano

Campeonato Paulista 2022: 9ª rodada

26/02: Inter de Limeira x Palmeiras

26/02: Botafogo x São Bernardo

26/02: Água Santa x São Paulo

26/02: Guarani x Santo André

26/02: Ituano x Ferroviária

26/02: Mirassol x Ponte Preta



26/02: Corinthians x Red Bull Bragantino

26/02: Santos x Novorizontino

Campeonato Paulista 2022: 10ª rodada

06/03: Santo André x Ituano

06/03: Ferroviária x Santos

06/03: Novorizontino x Inter de Limeira

06/03: Palmeiras x Guarani

06/03: Ponte Preta x Água Santa

06/03: Red Bull Bragantino x Botafogo

06/03: São Bernardo x Mirassol

06/03: Paulo x Corinthians

Campeonato Paulista 2022: 11ª rodada

13/03: Inter de Limeira x São Bernardo

13/03: Botafogo x Novorizontino

13/03: Água Santa x Santo André

13/03: Guarani x Ferroviária

13/03: Ituano x Red Bull Bragantino

13/03: Mirassol x São Paulo

13/03: Palmeiras x Santos

13/03: Corinthians x Ponte Preta

Tags